Lyon. Die deutschen Basketballerinnen haben die WM-Qualifikation mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Das Team des neuen Bundestrainers Olaf Lange gewann in Lyon gegen Nigeria mit 81:73 (35:31) und feierte damit im fünften Spiel den vierten Erfolg. Nur gegen Gastgeber und WM-Mitfavorit Frankreich hatte es eine klare Niederlage gegeben. Südkorea, die Philippinen und Kolumbien wurden wie Nigeria geschlagen. Als Gastgeber war die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes bereits zuvor für die Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert. (dpa/jW)