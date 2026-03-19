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Aus: Ausgabe vom 19.03.2026, Seite 16 / Sport
Fußball

Sein letzter Job

Barcelona. Der frühere Bundestrainer Hansi Flick wird seine Karriere nach seinem Engagement beim FC Barcelona beenden. »Das ist mein letzter Klub, es ist mein letzter Job«, sagte der 61jährige vor dem Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Newcastle United. Zuvor hatte der frisch wiedergewählte Barça-Präsident Joan Laporta angekündigt, Flicks noch bis 2027 laufenden Vertrag zeitnah zu verlängern. (dpa/jW)

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