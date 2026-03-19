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Aus: Ausgabe vom 19.03.2026, Seite 2 / Inland
Merz im Bundestag

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Mit wenig Enthusiasmus folgte eine Schülergruppe am Mittwoch der Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag

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