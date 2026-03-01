Aus: Ausgabe vom 18.03.2026, Seite 16 / Sport
Eishockey
Harter Sport
Edmonton. Eishockeyprofi Leon Draisaitl wird den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL vorerst fehlen. Der deutsche Nationalspieler erlitt bereits am Sonntag beim 3:1 gegen Nashville nach einem Bodycheck durch Ozzy Wiesblatt eine nicht genauer spezifizierte Unterkörperverletzung. Noch ist unklar, wie lange der 30jährige ausfallen wird. Edmonton spielt in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) gegen San José. Draisaitl ist mit 97 Punkten Vierter in der Scorer-Liste in der NHL. (dpa/jW)
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