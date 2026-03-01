Rio de Janeiro. Die Fußball-WM wird in diesem Jahr wahrscheinlich ohne Brasiliens Stürmerstar Neymar stattfinden. Nationaltrainer Carlo Ancelotti berief den noch immer teuersten Spieler der Welt nicht in sein Aufgebot für die USA-Reise mit zwei Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März. Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Und Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekordweltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her. (dpa/jW)