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Rio de Janeiro. Die Fußball-WM wird in diesem Jahr wahrscheinlich ohne Brasiliens Stürmerstar Neymar stattfinden. Nationaltrainer Carlo Ancelotti berief den noch immer teuersten Spieler der Welt nicht in sein Aufgebot für die USA-Reise mit zwei Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März. Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Und Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekordweltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her. (dpa/jW)
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