»Iranians against the war«. Kundgebung. Im Iran gibt es in vielen Städten Massendemonstrationen gegen die US-amerikanisch-israelische Aggression. Daran beteiligen sich Anhänger der Regierung und auch viele Oppositionelle. Donnerstag, 19.3., 19 Uhr. Ort: Lokal »Das freie Wort«, Rögergasse 24–26, Wien. Veranstalter: »Iranians against the war«

»Ewig kann’s nicht Winter sein«. Lesung des gleichnamigen Buches von Reinhard Junge über seinen Vater und Widerstandskämpfer Heinz Junge. Freitag, 20.3., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Die Linke, Marienfelder Str. 14, Gütersloh

»45 Jahre SEZ – Geburtstagskundgebung für den Erhalt!« Die WBM versucht weiterhin, Abgeordnete und Öffentlichkeit mit dem Narrativ eines »maroden« Sport- und Erholungszentrums zu beeinflussen, um den illegal begonnenen Abriss zu rechtfertigen. Sonntag, 22.3., 13 Uhr. Ort: SEZ, Landsberger Allee 77/Ecke Danziger Str., Berlin. Veranstalter: Bürgerinitiative »SEZ für alle!«