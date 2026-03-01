Aus: Ausgabe vom 18.03.2026, Seite 2 / Ausland
Irland
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Bei der Parade zum St.-Patricks-Tag am Dienstag in der irischen Hauptstadt Dublin spielte auch die Ohio State University Marching Band aus den USA auf.
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