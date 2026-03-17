Der letzte Depp
Nach dem Ausschluss von drei linken Buchläden vom Deutschen Buchhandlungspreis hat der Bremer SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör Kulturstaatsminister Wolfram Weimer den Rücktritt nahegelegt. »Er sollte jetzt all seine Informationen und Erkenntnisse, die er im Rahmen dieses Eklats erhalten hat, auf den Tisch legen«, sagte Güngör zu Table Media. »Und wenn er das nicht kann oder will, sollte er daraus Konsequenzen ziehen und sein Amt zur Verfügung stellen.« Ansonsten sei der Bundeskanzler gefragt. Gegen den parteilosen Kulturstaatsminister gab es bereits Rücktrittsforderungen aus der Opposition, die die Bundesregierung aber zurückwies. (dpa/jW)
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