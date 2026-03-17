Gegründet 1947 Dienstag, 17. März 2026, Nr. 64
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.03.2026, Seite 10 / Feuilleton
Kulturpolitik

Der letzte Depp

Nach dem Ausschluss von drei linken Buchläden vom Deutschen Buchhandlungspreis hat der Bremer SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör Kulturstaatsminister Wolfram Weimer den Rücktritt nahegelegt. »Er sollte jetzt all seine Informationen und Erkenntnisse, die er im Rahmen dieses Eklats erhalten hat, auf den Tisch legen«, sagte Güngör zu Table Media. »Und wenn er das nicht kann oder will, sollte er daraus Konsequenzen ziehen und sein Amt zur Verfügung stellen.« Ansonsten sei der Bundeskanzler gefragt. Gegen den parteilosen Kulturstaatsminister gab es bereits Rücktrittsforderungen aus der Opposition, die die Bundesregierung aber zurückwies. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton