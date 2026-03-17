Der langjährige Gitarrist von Motörhead, Phil Campbell, ist tot. Das bestätigte seine Booking-Agentur. Der in Wales geborene Musiker starb am 13. März nach einer komplizierten Operation, er wurde 64 Jahre alt. Campbell stieß 1984 zu Motörhead und war bis zu deren Auflösung nach dem Tod von Frontmann Lemmy Kilmister 2015 fester Bestandteil der Gruppe. Im Laufe der Jahre wurde er zum Leadgitarristen und prägte mit seinem Sound den der Band maßgeblich. (dpa/jW)