Aus: Ausgabe vom 17.03.2026, Seite 2 / Kapital & Arbeit
Ressourcenfluch
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In Nigeria graben Familien im gesamten Bundesstaat Plateau tiefe Schächte in ihren eigenen Hinterhöfen auf der Suche nach Zinn und Columbit
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