Gegründet 1947 Dienstag, 17. März 2026, Nr. 64
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Aus: Ausgabe vom 17.03.2026, Seite 2 / Kapital & Arbeit
Ressourcenfluch

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Sodiq Adelakun/Reuters

In Nigeria graben Familien im gesamten Bundesstaat Plateau tiefe Schächte in ihren eigenen Hinterhöfen auf der Suche nach Zinn und Columbit

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