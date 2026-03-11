Tesero. Bei den Paralympischen Winterspielen in Italien hat die erste Russin Gold geholt. Am Dienstag gewann Skirennfahrerin Warwara Worontschichina im Super-G. Bei der Siegerehrung wurde erstmals seit 2014 in Sotschi bei den Paralympics nicht nur die russische Fahne gehisst, sondern auch die Hymne gespielt. Wegen Dopingsanktionen und des Ukrainekrieges waren russische und belarussische Sportler zuletzt nur als neutrale Athleten zugelassen. Im Herbst hob das Internationale Paralympische Komitee den Bann auf. (dpa/jW)