Madrid. Ein Traumtor aus 68 Metern von Arda Güler hat die Fans des Fußballvereins Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu in eine Mischung aus Ekstase und Ungläubigkeit versetzt. »Jeder hat einfach die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es ist ein unglaubliches Tor«, sagte Trainer Álvaro Arbeloa. »Das Tor allein war das Eintrittsgeld wert.« Beim 4:1 gegen den FC Elche war der Treffer in der 89. Minute der Schlussakkord eines überlegenen Sieges. »Sie werden sagen können, dass sie das Wunder von Güler gesehen haben«, schrieb die Sportzeitung Marca. Güler hatte in der Mitte der eigenen Hälfte den Ball bekommen, zog nach kurzem Dribbling mit links ab. Der Ball flog in hohem Bogen über den weit vor seinem Tor stehenden Elche-Torwart Matías Dituro, prallte einmal auf und schlug im Tor ein. (dpa/jW)