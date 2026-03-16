Gegründet 1947 Montag, 16. März 2026, Nr. 63
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Aus: Ausgabe vom 16.03.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Tag der politischen Gefangenen«. Informationen zum Verfahren gegen Daniela Klette und zu den »Ulm 5«-Gefangenen. Mittwoch, 18.3., 19 Uhr. Bereits ab 18 Uhr Volksküche. Ort und Veranstalter: Stadtteilladen Zielona Gora, Grünberger Str. 73, Berlin

»Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt«. Vortrag von Anne Rieger auf der Basis des Werks von Nancy Fraser. Mittwoch, 18.3., 19.30 Uhr. Ort: AWO-Begegnungsstätte, Rudolf-Breidscheid-Str. 40. Wedel. Veranstalter: MASCH Wedel

»7. Weltkongress der Komintern 1935. Antifaschismus von gestern oder Denkanstöße für heute?« Lesung mit Stefan Bollinger. Donnerstag, 19.3., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Leserinitiative

»NATO erhält Friedenspreis«. Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen spricht. Der Westfälische Friedenspreis der »Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe e. V.« geht an die NATO. Dienstag, 17.3., 19 Uhr. Ort: Südviertelhof, Hermannstr. 58–62, Münster. Veranstalter: Friedenskooperative

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