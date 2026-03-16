Habermas im Gehäuse
Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat den am Sonnabend verstorbenen Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas gewürdigt. »Jürgen Habermas hat als Meisterdenker und Philosoph der Bundesrepublik die geistigen Grundlagen unserer Demokratie geprägt. Mit seiner Diskurstheorie schuf er ein Gehäuse für den offenen Meinungsstreit und Toleranz. Zugleich war er ein engagierter Kämpfer für Demokratie, Vernunft, Meinungsfreiheit und das vereinigte Europa«, erklärte Weimer (parteilos) ein wenig holprig. »Angesichts heutiger Polarisierungen sollten wir uns auf Jürgen Habermas’ zwanglosen Zwang des besseren Arguments besinnen – also auf die Kraft rationaler Verständigung. Wir werden seine Stimme vermissen«, so Weimer.(dpa/jW)
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