Aus: Ausgabe vom 16.03.2026, Seite 2 / Ausland
Italien
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Protest am Sonnabend in Rom anlässlich eines Verfassungsreferendums der ultrarechten italienischen Regierung am kommenden Wochenende, das auf Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz zielt
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