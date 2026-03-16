Gegründet 1947 Montag, 16. März 2026, Nr. 63
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Aus: Ausgabe vom 16.03.2026, Seite 2 / Ausland
Italien

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Marco DixGianvito/ZUMA Press Wire/IMAGO
Protest am Sonnabend in Rom anlässlich eines Verfassungsreferendums der ultrarechten Regierung am kommenden Wochenende zur Beschneidung der Justiz

Protest am Sonnabend in Rom anlässlich eines Verfassungsreferendums der ultrarechten italienischen Regierung am kommenden Wochenende, das auf Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz zielt

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