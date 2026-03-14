Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Cleo, Liebe, usw.« – Cartoons von Cleo-Petra Kurze, erschienen im Klatschmohn-Verlag.

Das Buch »Vom Kämpfen und Schreiben. Tagebuch eines Romans« von ­Carla Berling, erschienen bei Kulturmaschinen, haben gewonnen: Petra Kobs aus Wriedel und Hagen-Uwe Russig aus Lohmen.