»Polizeistaat? Nicht mit uns. Polizeigewalt laut bekämpfen!« Vortrag mit Diskussion anlässlich des Internationalen Tags gegen Polizeigewalt. Sonntag, 15.3., 17 Uhr. Ort: Nachbarschaftshaus, Urbanstr. 21, Berlin. Veranstalter: Bündnis Polizei im Nacken – Kniefixierung verbieten

»Solidarität mit Lateinamerika und Kuba. Für das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Gegen den Militarismus und die neue Hinterhofpolitik der USA«. Vortrag. Dienstag, 17.3., 18.30 Uhr. Ort: DGB-Haus, Ettlingerstr. 3a, Karlsruhe. Veranstalter: FG BRD-Kuba

»Keine Buchhandlung fällt raus!« Protestkundgebung zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Der Kulturstaatsminister hat – gestützt auf den Verfassungsschutz – drei Buchhandlungen willkürlich von der Nominierungsliste gestrichen. Mittwoch, 18.3., 18 Uhr. Ort: Augustusplatz, Leipzig. Veranstalter: Leipzig nimmt Platz

»7. Weltkongress der Komintern 1935. Antifaschismus von gestern oder Denkanstöße für heute?« Lesung mit Stefan Bollinger. Donnerstag, 19.3., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: jW-Leserinitiative