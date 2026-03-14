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Aus: Ausgabe vom 14.03.2026, Seite 10 / Feuilleton
Popkultur

Der Schläfer

Weil er wegen Lärms vor seinem Hotel nicht zum Schlafen gekommen sei, hat der britische Sänger Morrissey ein für Donnerstag in Valencia geplantes Konzert nicht gespielt. Sein Hotel an der Plaza de Manises sei eine »unbeschreibliche Hölle« gewesen, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des 66jährigen. »Ich werde ein Jahr brauchen, um mich davon zu erholen. Und das ist noch untertrieben.« Der Lärm dürfte eine Folge des Festivals »Las Fallas« gewesen sein. (dpa/jW)

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