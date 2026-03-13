Gegründet 1947 Freitag, 13. März 2026, Nr. 61
Aus: Ausgabe vom 13.03.2026, Seite 16 / Sport
Nordische Kombination

Lange Karriere

Oberstdorf. Der zweimalige Olympiasieger Johannes Rydzek beendet seine Karriere. Wie der Nordische Kombinierer mitteilte, ist nach diesem Winter Schluss mit der Laufbahn als Leistungssportler. »Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen. Es fühlt sich der Moment richtig an, ich bin voll mit mir im Reinen«, sagte der 34jährige. Der Saisonabschluss an diesem Sonntag in Oslo wird sein letzter Weltcup sein. Der Oberstdorfer nahm in seiner langen Karriere fünfmal an Olympischen Winterspielen teil und gehörte auch in diesem Jahr in Italien zum deutschen Team. (dpa/jW)

