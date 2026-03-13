Are. Die US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat Hassnachrichten veröffentlicht, die sie rund um die Olympischen Winterspiele online erhalten hat. In einem Beitrag bei Instagram teilte die beste Alpinathletin der Gegenwart einige der Kommentare. »Du bist ein verdammter Witz«, schrieb da etwa jemand und nannte Shiffrin ein »wertloses Stück Scheiße«.

Jemand anderes schrieb: »Bleib in Italien, du Schlampe.« Ein User meinte deutlich ironisch: »Es wäre so schade, wenn du dich verletzt und nie wieder skifahren kannst.« Wieder jemand anderes schrieb in dem Netzwerk: »Schäm dich, du Verräterin.«

Der Grund für die vielen Beleidigungen war offensichtlich, dass Shiffrin vor ihren Starts bei den Winterspielen in Norditalien zur aktuellen politischen Situation in den USA befragt worden war. Daraufhin hatte sie Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela aus Südafrika zitiert und die Hoffnung geäußert, durch den Sport Werte wie »Inklusion, Diversität und Freundlichkeit« zu befördern, die ihr wichtig seien. (dpa/jW)