Buenos Aires. Der neue Prozess gegen die sieben Angeklagten im Todesfall des argentinischen Fußballidols Diego Maradona soll am 14. April beginnen. Das Strafgericht von San Isidro nahe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger auf eine Änderung des Verhandlungsplans stattgegeben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Ursprünglich hätte der neue Prozess am 17. März beginnen sollen. Berichten zufolge sollen zudem die wöchentlichen Verhandlungen von drei auf zwei reduziert und die Zeugenliste von ursprünglich 178 auf 90 Personen verkleinert werden.

Zuvor war nach einem Skandal um eine vorher zuständige Richterin das siebte Strafgericht in San Isidro per Losverfahren als neues Strafgericht für den Fall bestimmt worden. Im Mittelpunkt des Prozesses stehen sieben medizinische Fachkräfte, die sich wegen möglicher fahrlässiger Tötung des Fußballidols verantworten müssen. (dpa/jW)