Aus: Ausgabe vom 13.03.2026, Seite 2 / Ausland
DVRK

Ohne Kommentar

Zielsicher: Am Donnerstag besuchte der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, gemeinsam mit seiner Tochter Kim Ju Ae (r.) eine Munitionsfabrik in Pjöngjang, wobei auch der Schießstand begutachtet wurde.

