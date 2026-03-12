Gegründet 1947 Donnerstag, 12. März 2026, Nr. 60
Aus: Ausgabe vom 12.03.2026, Seite 2 / Ausland
Südkorea

Ohne Kommentar

Am 15. Jahrestag des Super-GAUs von Fukushima forderten Aktivisten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ein sofortiges Ende der Nutzung von Atomenergie

