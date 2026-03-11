Washington. Lebenslange Sperre für zwei Fußballer: Weil der ghanaische Nationalspieler Yaw Yeboah und der in Ghana geborene US-Amerikaner Derrick Jones in der nordamerikanischen Fußballiga MLS auch auf ihre eigenen Teams gewettet haben, sind die beiden Spieler in den USA aus dem Verkehr gezogen worden. Die MLS erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo zwischen 2024 und 2025 »in großem Umfang« Fußballwetten abgeschlossen und dabei »wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt« habe. So wetteten die beiden Fußballer demnach etwa im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf. Die Information, sich während des Spiels eine Verwarnung abholen zu wollen, sollen sie zuvor wohl an andere Wettende weitergegeben haben, hieß es. (dpa/jW)