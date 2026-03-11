Montargis. Der Cottbuser Radsprinter Max Kanter hat überraschend die zweite Etappe bei der Traditionsrundfahrt Paris–Nizza gewonnen und damit seinen größten Karriereerfolg gefeiert. Der 28jährige vom Team Astana triumphierte mit einem kraftvollen Finish nach 187 Kilometern von Épône nach Montargis knapp vor dem Neuseeländer Laurence Pithie und dem Belgier Jasper Stuyven. Für Kanter war es in seinem achten Profijahr erst der dritte Sieg und zugleich der erste auf World-Tour-Niveau. (dpa/jW)