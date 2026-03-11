Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Aus: Ausgabe vom 11.03.2026, Seite 16 / Sport
Fußball

Schwein gehabt

Gold Coast. Fünf Mitglieder der iranischen Frauenfußballnationalmannschaft haben in Australien Asyl erhalten. Wie der australische Innenminister Tony Burke mitteilte, sei die Bearbeitung ihrer humanitären Visa abgeschlossen worden. Zuvor hatte sich bereits US-Präsident Donald Trump für die fünf Spielerinnen, die mit dem iranischen Team beim Asien-Cup in Australien im Einsatz waren, eingesetzt und eine bevorstehende Lösung angekündigt. Beim ersten Gruppenspiel des Turniers hatten die iranischen Spielerinnen beim Abspielen ihrer Nationalhymne geschwiegen. Gewertet wurde dies als Zeichen gegen die Machthaber im Iran. (dpa/jW)

