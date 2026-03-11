Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Aus: Ausgabe vom 11.03.2026, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Gedenken an der Lichtenberger Blutmauer«. Gedenken an aufständische Sozialisten vom März 1919, die an der »Blutmauer« im heutigen Rathauspark Lichtenberg standrechtlich erschossen wurden. Freitag, 13.3., 16 Uhr, Ort: »Blutmauer«. Der Zugang befindet sich in der Möllendorffstraße gegenüber der Deutschmeisterstraße in Berlin. Veranstalter : VVN-BdA Lichtenberg in Kooperation mit Die Linke

»Den Frieden und das internationale Recht verteidigen!« Kuba-Solidaritätsabend und Informationsveranstaltung. Ein Referent der kubanischen Botschaft wird über US-Blockade, aktuelle Entwicklungen und den Einsatz für Frieden und Souveränität sprechen. Freitag, 13.3., 19 Uhr, Ort: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Cuba Sí

»Der Friedhof der Märzgefallenen als Vorschule der Revolution«. Führung zu unbekannten Versammlungsorten der Anarchisten in der Weimarer Republik und zum Friedhof der Märzgefallenen. Sonnabend, 14.3., 13 Uhr. Treffpunkt: Vor dem Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, Berlin. Veranstalter: Gustav-Landauer-Initiative

