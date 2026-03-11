Er lief hier unten lang,

betrachtete das Klingelbrett mit meinem

Namen, warf einen kurzen Blick

in die Budike, ging runter zu Plus, um den Kassiererinnen

zuzuschauen, kaufte sich ein Brot beim Türken

und rüttelte an meiner

Karre; auf der Rückbank nichts als

Kekskrümel

und alte Zeitungen …

*

Er sah sich alles an.

Die Straßen, die Leute, die Hundescheiße,

alles, mein ganzes Biotop.

*

Und war erstaunt,

wie wenig es doch braucht.