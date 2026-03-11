Aus: Ausgabe vom 11.03.2026, Seite 2 / Ausland
Türkei
Ohne Kommentar
Vor dem Istanbuler Silivri-Gefängnis zeigen Menschen Unterstützung für den dort inhaftierten Bürgermeister und Erdoğangegner Ekrem İmamoğlu, gegen den am Montag der Hauptprozess begann.
