Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Aus: Ausgabe vom 11.03.2026, Seite 2 / Ausland
Türkei

Ohne Kommentar

Dilara Acikgoz/AP/dpa

Vor dem Istanbuler Silivri-Gefängnis zeigen Menschen Unterstützung für den dort inhaftierten Bürgermeister und Erdoğangegner Ekrem İmamoğlu, gegen den am Montag der Hauptprozess begann.

