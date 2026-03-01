Eine Woche vor der Oscar-Verleihung sind die Drehbücher für den Vampirhorrorfilm »Blood & Sinners« und den Politparanoiathriller »One Battle After Another« ausgezeichnet worden. »Blood & Sinners« gewann bei der Gala des Verbands Writers Guild of America (WGA) in der Kategorie Originaldrehbuch, »One Battle After Another« bekam den Preis für das beste adaptierte Drehbuch. Es war bereits die 78. Verleihung der WGA-Awards. Normalerweise findet die Gala parallel in New York und Los Angeles statt, diesmal musste der Teil an der Westküste wegen eines Streiks abgesagt werden. Oft sind die WGA-Preisträger unter den späteren Oscar-Gewinnern. Im vergangenen Jahr etwa holte der WGA-Sieger fürs Originaldrehbuch (»Anora«) auch den entsprechenden Oscar. Die Academy Awards werden in diesem Jahr am 15. März verliehen. (dpa/jW)