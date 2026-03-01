Gegründet 1947 Dienstag, 10. März 2026, Nr. 58
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.03.2026, Seite 2 / Ausland
Libanon

Ohne Kommentar

2_bm_online.jpg
Claudia Greco/REUTERS
Durch die jüngsten israelischen Angriffe sind im Libanon Hunderttausende Menschen vertrieben worden. In der Hauptstadt Beirut müssen viele im Freien campieren.

