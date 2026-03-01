Gegründet 1947 Donnerstag, 5. März 2026, Nr. 54
Aus: Ausgabe vom 05.03.2026, Seite 16 / Sport
Paralympics

Kein Flaggwerk

Mailand. Aus Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler unter eigener Flagge bei den Paralympics in Italien wird das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier in Verona nicht an der Athletenparade der Nationen teilnehmen. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) drei Tage vor dem Start der Paralympics mit. »Diese Entscheidung dient sowohl der Konzentration auf die bevorstehenden Wettkämpfe als auch dem Anliegen, die solidarische Haltung gegenüber der ukrainischen Delegation respektvoll zum Ausdruck zu bringen«, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. (dpa/jW)

