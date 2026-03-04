Namensänderung: DFL wird Bundesliga
Düsseldorf. Die Deutsche Fußball Liga trennt sich von ihrem Namen und wird zur Bundesliga. Ab der kommenden Saison wird die Benennung des Ligaverbands und der Liga-Organisation an die Wettbewerbsmarke angeglichen und von DFL e.V. bzw. DFL GmbH in Bundesliga e.V. bzw. Bundesliga GmbH geändert. Das haben die 36 Erst- und Zweitligavereine auf ihrer Mitgliederversammlung in Düsseldorf einstimmig beschlossen.
Mit der Umfirmierung soll unter anderem die strukturelle Einheit des deutschen Profifußballs stärker betont und eine deutlichere Abgrenzung zum Deutschen Fußball-Bund erreicht werden. Zudem erhofft sich die Bundesliga sowohl im sportpolitischen Diskurs als auch in der globalen Vermarktung eine bessere Wahrnehmung ihrer Marke. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.