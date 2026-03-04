Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
03.03.2026, 18:32:49 / Sport
Fußballrealität

Namensänderung: DFL wird Bundesliga

Düsseldorf. Die Deutsche Fußball Liga trennt sich von ihrem Namen und wird zur Bundesliga. Ab der kommenden Saison wird die Benennung des Ligaverbands und der Liga-Organisation an die Wettbewerbsmarke angeglichen und von DFL e.V. bzw. DFL GmbH in Bundesliga e.V. bzw. Bundesliga GmbH geändert. Das haben die 36 Erst- und Zweitligavereine auf ihrer Mitgliederversammlung in Düsseldorf einstimmig beschlossen.

Mit der Umfirmierung soll unter anderem die strukturelle Einheit des deutschen Profifußballs stärker betont und eine deutlichere Abgrenzung zum Deutschen Fußball-Bund erreicht werden. Zudem erhofft sich die Bundesliga sowohl im sportpolitischen Diskurs als auch in der globalen Vermarktung eine bessere Wahrnehmung ihrer Marke. (dpa/jW)

