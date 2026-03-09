IMAGO/glasshouseimages Als Dankeschön ein Foto: Boris Jelzin posiert mit Barbara und George Bush vor dem Weißen Haus (16.6.1992)

Vor ein paar Jahren hat der Historiker Vladislav Zubok mit einem Buch über den »Kollaps« der Sowjetunion Aufsehen erregt – jedenfalls in der englischsprachigen Debatte zum Thema. Das Buch richtete sich gegen die Flut von Erzählungen aus den letzten 35 Jahren, die das Ende der UdSSR als unausweichlich bzw. als Resultat irreparabler Defekte darstellen. Zubok vertrat dagegen die Ansicht, dass es die Gruppe von »Reformern« um Michail Gorbatschow war, die ab 1985 die Weichen in Richtung Abgrund stellte. Diese Beobachtung ist natürlich nicht neu, aber hier wurde sie sehr ausführlich, nicht polemisch, sondern systematisch und auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes begründet – von einem Autor, der kein Marxist ist und politisch nicht mit der Sowjetunion sympathisiert. Zubok ist in der UdSSR aufgewachsen und lehrt seit Jahrzehnten im »Westen«.

Nun hat Zubok eine Geschichte des Kalten Krieges vorgelegt, die in vielen Punkten ebenfalls die Positionen des Mainstreams hinterfragt. Der Modus des sowjetischen Zusammenbruchs habe, so Zubok, im Westen dazu geführt, dass die zuvor gängige Übertreibung des »bedrohlichen« sowjetischen Potentials von einer triumphalistischen Verächtlichmachung abgelöst wurde: Weil das, was zwischen 1989 und 1991 geschah, wie ein »absoluter Sieg« des Westens aussah, konnten die sehr spezifischen Faktoren, die diesen Sieg herbeigeführt hatten, leicht ausgeblendet werden.

Zweierlei Ende

Zubok bekräftigt in diesem Buch die Ansicht, dass die Chaotisierung der sowjetischen Innenpolitik durch Gorbatschow die Hauptzutat für den Prozess der Zerstörung der Sowjetunion und den »Sieg« des Westens im Kalten Krieg war. Der eigentliche Hebel dieser Zerstörung war die 1990/91 gegen die Union gerichtete Forderung nach einer Souveränität Russlands, auf die Boris Jelzin seinen politischen Aufstieg gründete. Gegen diesen Angriff richtete sich der Putsch vom August 1991, dessen Scheitern das Ende erst garantierte: »Der verpfuschte Staatsstreich war ein Zufall der Geschichte, der Jelzin zum unwahrscheinlichen Gewinner machte und es ihm erlaubte, den Zentralstaat zu demontieren, die Partei zu verbieten, das KGB zu dezimieren und sein Programm der Zerstörung des ›Reichs des Bösen‹ zu vollenden.«

Erst durch diese Ereignisse fiel, darauf weist Zubok nachdrücklich hin, das Ende des Kalten Krieges mehr oder weniger mit dem Ende der Sowjetunion zusammen. Das musste nicht so kommen: China ist, wie Zubok herausstellt, schon zu Beginn der 70er Jahre aus dem Kalten Krieg ausgestiegen und »kollaborierte« anschließend mit den USA über einen Zeitraum von rund 40 Jahren.

Der Anspruch Zuboks in dem Buch ist es, nicht nur die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den beiden »Supermächten« und deren für die globale Konstellation relevante innere Entwicklung in den Blick zu nehmen, sondern eine multiperspektivische Geschichte des Kalten Krieges zu liefern. Er hat »sowjetische und nichtwestliche Akteure« in seiner Darstellung besonders berücksichtigt, denn diese seien von den gängigen US-zentrierten Narrativen über den Kalten Krieg »zum Schweigen gebracht« worden. Eine zentrale Ebene ist dabei die der Dekolonisierung, die Zubok insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Überdehnung der sowjetischen Ressourcen interessiert: Washington war dem Ringen um Einfluss in den unabhängig gewordenen Ländern ökonomisch gewachsen, Moskau nicht. Während der Ost-West-Gegensatz in Europa stabilisiert zu sein schien, war der Kalte Krieg in Lateinamerika, Afrika und Asien eine Abfolge von Stellvertreter- und Bürgerkriegen, die die sowjetischen Ressourcen wirtschaftlich und militärisch viel stärker beanspruchten als die der USA.

Zubok unterscheidet vier Phasen in der Geschichte des Kalten Krieges. Auch wenn er hier nicht durchgehend ganz klar ist und im späten Stalin eher eine ambivalente Figur sieht, ist für Zubok die so­wjetische Politik nach 1945 in erster Linie von einem Bedürfnis nach Sicherheit und Anerkennung geprägt gewesen. Dazu gehörte allerdings auch der Anspruch auf ein strategisches Vorfeld. Hieran entzündete sich binnen kurzer Zeit die Konfrontation mit den ehemaligen Verbündeten in der Antihitlerkoalition.

Die erste, relativ kurze Phase des Kalten Krieges, in der Politiker und Militärs auf beiden Seiten mit einem neuen (Welt-)Krieg in naher Zukunft rechneten, fällt ungefähr mit dem Krieg in Korea zusammen. Anschließend trat diese Erwartung in den Hintergrund, während gleichzeitig das Wettrüsten (konventionell und nuklear) forciert wurde. Bis zum Ende der 60er Jahre zog die UdSSR im Bereich der Nuklearwaffen mit den USA gleich. In diese Phase fällt die Kuba-Krise, in der es, so Zubok, die Sowjetunion gewesen ist, die »vor dem Abgrund« zurückwich.

Die in der zweiten Hälfte der 60er Jahre einsetzende dritte Phase war die einer vorübergehenden Entspannung zwischen den Supermächten, als deren auf Sicherheit und wirtschaftliche Interessen konzentrierte Antreiber Zubok vor allem Westeuropa mit der Bundesrepublik und Frankreich sowie die sowjetische Führung um Leonid Breschnew ausmacht. »Einflussreiche Kräfte« in den USA, die schließlich mit Ronald Reagan ihren Mann ins Weiße Haus brachten, verfolgten diese »Détente«, deren Ausdruck die Rüstungskontrollverträge und die Schlussakte von Helsinki waren, mit Zurückhaltung. Das seit dem Anfang der 60er Jahre in offenem Streit mit Moskau liegende China schied in dieser Phase aus dem Kalten Krieg aus und wurde spätestens 1979 mit dem Besuch Deng Xiaopings in den USA und dem Angriff auf Vietnam zu einem »provisorischen« Verbündeten Washingtons.

Die »Ideologie der Menschenrechte« – die in der Frühzeit des Kalten Krieges keine besondere Bedeutung hatte, wie Zubok nüchtern feststellt – ermöglichte es den USA nach 1975, den nach dem Vietnamkrieg zerrütteten »Cold War liberalism« noch einmal neu zu erfinden und den Westen wieder hinter dem eigenen Programm zu sammeln. Die sowjetische Führung glitt unterdessen in eine »kollektive Sklerose«. Als historischer Umschlagpunkt erscheint die Helsinki-Konferenz: Breschnew war »glücklich wie ein Kind« über deren Zustandekommen und Resultate, aber seine Erwartung einer stabilen bilateralen Partnerschaft mit den USA und eines »europäischen Konzerts« erwies sich als Fehlkalkulation.

Die in Helsinki vertraglich festgeschriebene Menschenrechtsrhetorik wurde schnell von den westlichen Regierungen »und von einer wachsenden Zahl an transnationalen und Nichtregierungsorganisationen instrumentalisiert«. In West- und in Osteuropa wendeten sich Intellektuelle in Scharen »von Marx, Lenin und Mao ab und begannen, Menschen- und Minderheitenrechte zu predigen«. Zuhause nur kleinen Zirkeln bekannte antikommunistische Dissidenten, die in den Westen gingen oder ausgewiesen wurden, fanden dort reichweitenstarke Plattformen. In Moskau, so Zubok, war man für diese Gefahr »blind«. Breschnew war seit 1975 ein kranker Mann, der nicht mehr in der Lage war, »das riesige Schiff des sowjetischen Staates und dessen Außenpolitik zu steuern«. Gleichzeitig wich der Optimismus in der sowjetischen Gesellschaft in diesen Jahren einem neuen Pessimismus: Für viele Menschen wurde der westliche Konsumstandard zum Ideal, vor allem junge Leute wollten »nicht länger mit dem sowjetischen Experiment assoziiert werden«.

Run auf den »Westen«

In der vierten und letzten Phase ab etwa 1980 dynamisierte sich die wirtschaftliche Entwicklung in den kapitalistischen Ländern erneut, während sich aus Moskauer Sicht die ökonomischen »Errungenschaften« der Entspannungsperiode – Verkauf von sowjetischem Öl und Gas im Westen, Zugang zu westlichen Krediten und Konsumgütern – zur »Hauptquelle der Verwundbarkeit des sowjetischen Blocks« entwickelten. Schließlich setzte Gorbatschows Politik, als »leninistische« Antwort auf die entstandene Krisenlage konzipiert (oder, was Zubok nicht reflektiert, lediglich als solche verkauft), die UdSSR ab 1985 auf die »Schnellspur« zum »unkon­trollierten Zusammenbruch«.

Das Resultat dieses Zusammenbruchs war – erstmals in der Geschichte der Menschheit – eine für etwa zwei Jahrzehnte tatsächlich »unipolare« Welt. Im Januar 1992 erklärte US-Präsident George Bush, »Amerika« habe durch »die Gnade Gottes« den Kalten Krieg gewonnen. Die russischen und chinesischen Eliten, stellt Zubok fest, wetteiferten darum, zum Westen zu gehören, den sie nicht als Lager der »Freiheit«, sondern als »Klub der Reichen und Erfolgreichen« betrachteten. Die Behandlung Russlands und Chinas allerdings unterschied sich: Während zwischen 1992 und 1999 283 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen nach China flossen, wartete Jelzin, der Bush 1992 erfolglos ein Bündnis anbot, darauf vergeblich. Washington versuchte statt dessen, die »Herabstufung« Russlands von einer nuklearen Supermacht zu einem »regionalen Partner« zu »managen«. Und das ging schief.