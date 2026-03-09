Gegründet 1947 Montag, 9. März 2026, Nr. 57
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.03.2026, Seite 2 / Ausland
Internationaler Frauentag

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
REUTERS/Noel Celis
Protest zum Internationalen Frauentag am Sonntag in Manila

In der philippinischen Hauptstadt Manila sind zum Internationalen Frauentag am Sonntag unzählige Menschen auf die Straße gegangen.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!