Aus: Ausgabe vom 09.03.2026, Seite 2 / Ausland
Internationaler Frauentag
Ohne Kommentar
In der philippinischen Hauptstadt Manila sind zum Internationalen Frauentag am Sonntag unzählige Menschen auf die Straße gegangen.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Was erwarten Sie von der Regierung von Rodrigo Paz?vom 09.03.2026
-
Niederlage für Nepals etablierte Parteienvom 09.03.2026
-
»Man kann uns nicht einfach vernichten«vom 09.03.2026
-
Schauplatz Irakvom 09.03.2026
-
Spielfiguren im geopolitischen Machtkampfvom 09.03.2026