»Antifeminismus als Bindeglied: Macht, Männlichkeit und rechte Allianzen«. Vortrag. Antifeminismus ist längst kein Randphänomen mehr. Er zeigt sich bei der AfD, in (extrem-)rechten Milieus und zunehmend auch in sozialen Medien. Sonntag, 8.3., 15 Uhr. Ort: Kulturpalast, Öjendorfer Weg 30 A, Hamburg. Veranstalter: VVN-BdA Hamburg

»Feminismus ist Antimilitarismus! Enough – genug – basta!« Demonstration. Die EU ist ein Motor des Aufrüstungswahns. Sonntag, 8.3., 14 Uhr. Ort: Musiktheater/Volksgarten, Linz. Veranstalter: Solidarwerkstatt Österreich

»Kein Schritt zurück – die Zeit zu kämpfen ist jetzt!« Demonstration. Gerade jetzt heißt es, nicht nur die Errungenschaften zu verteidigen, sondern für unsere immer noch eingeschränkten Rechte zu kämpfen. Sonntag, 8.3., 14.30 Uhr. Ort: Augustusplatz, Leipzig. Veranstalter: »8. März ist immer!«

»Fauchen statt fügen«. Demonstration. Zur bestehenden patriarchalen Gewalt kommt ein verstärkter antifeministischer Backlash. Sonntag, 8.3., 15 Uhr. Hauptbahnhof, Buddenbergplatz, Bochum. Veranstalter: Bündnis »Feministischer Kampftag 2026«