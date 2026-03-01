Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.03.2026, Seite 2 / Ausland
Palästina

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
Mahmoud Illean/AP Photo
Wegen des Angriffskriegs gegen Iran hat Israel die Jerusalemer Altstadt abgeriegelt. Statt in der Aksa-Moschee verrichten diese Frauen ihr Mittagsgebet am dritten Freitag im Ramadan auf dem Ölberg.

