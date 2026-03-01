Aus: Ausgabe vom 07.03.2026, Seite 2 / Ausland
Palästina
Ohne Kommentar
Wegen des Angriffskriegs gegen Iran hat Israel die Jerusalemer Altstadt abgeriegelt. Statt in der Aksa-Moschee verrichten diese Frauen ihr Mittagsgebet am dritten Freitag im Ramadan auf dem Ölberg.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Vom Schwelbrand zum Luftkriegvom 07.03.2026
-
Beweise für Verbrechen der Nakbavom 07.03.2026
-
Israel überzieht Libanon mit Bombenvom 07.03.2026
-
Trump will Irans Kapitulationvom 07.03.2026
-
Pacto Histórico geeint zur Parlamentswahlvom 07.03.2026