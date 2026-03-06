Cortina. Noch vor dem offiziellen Start der Paralympischen Winterspiele in Italien sorgt ein Diebstahl beim Curling für Wirbel. Zwei Steine für den bereits am Mittwoch gestarteten Rollstuhl-Curling-Wettbewerb sind aus dem Curling-Stadion in Cortina gestohlen worden, wie der Weltverband World Curling auf Anfrage mitteilte und damit mehrere Medienberichte bestätigte. Der Diebstahl werde von den örtlichen Behörden untersucht. Die Steine waren zuvor beim olympischen Mixed-Doubles-Turnier, das bei den Paralympics erstmalig ausgetragen wird, im Einsatz. Einfluss auf den Wettbewerb hat der Diebstahl nicht. Die Ersatzsteine seien auf die gleichen Spezifikationen wie die übrigen im Spiel befindlichen Steine gebracht worden und werden anstelle der gestohlenen Granitsteine verwendet, hieß es weiter. (dpa/jW)