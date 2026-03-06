Gegründet 1947 Freitag, 6. März 2026, Nr. 55
Aus: Ausgabe vom 06.03.2026, Seite 2 / Ausland
Ecuador

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
REUTERS/Karen Toro

Nach der Ausweisung des kubanischen Botschafters durch die Regierung von Ecuador versammeln sich Demonstranten vor der Vertretung der sozialistischen Karibikinsel in Quito und fordern die Rücknahme der Maßnahme.  Siehe Seite 6

