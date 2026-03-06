Gegründet 1947 Freitag, 6. März 2026, Nr. 55
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.03.2026, Seite 1 / Titel
Sozialpolitik

Neue deutsche Härte

Attacke auf Arme: Bundestag beschließt mit »schwarz-roter« Koalitionsmehrheit Grundsicherung statt Bürgergeld. Sozialverband und Mieterbund warnen vor Existenznot und Wohnungsverlust
Von Oliver Rast
1-onl.jpg
IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive
Ans Eingemachte soll es gehen: Die, die wenig zum Leben haben, müssen blechen, sollen bluten

Es ist weit mehr als nur ein Etikettenwechsel. Es ist eine neue Attacke gegen Arme – per Gesetz. Die »schwarz-rote« Regierungsmehrheit im Bundestag hat am Donnerstag beschlossen: Grundsicherung statt Bürgergeld. Damit hat das CDU/CSU-SPD-Kabinett eine seiner »zentralen Sozialreformen« im Plenum durchgesetzt. Ein Beschluss, der zugleich eine Klatsche für den koalitionären Juniorpartner ist. Vor drei Jahren erst hatte die sozialdemokratisch geführte Ampelregierung das Bürgergeld eingeführt.

Von dieser Fußnote abgesehen, wen trifft die »Reform«? Viele, sehr viele. Etwa 5,5 Millionen Menschen hierzulande beziehen Bürgergeld bzw. Grundsicherung. Sie sind darauf angewiesen, weil ihr Einkommen nicht den Lebensunterhalt deckt. Darunter sind rund 800.000 Aufstocker, deren Bezüge selbst bei Vollzeit unter dem Existenzminimum liegen. Und: Wer seinen Job verliert, rutscht nach einem Jahr Arbeitslosengeld automatisch in dieses System. Besonders betroffen sind 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Junge Menschen, die in Haushalten leben, die ohne staatliche Unterstützung nicht über die Runden kommen.

Mit dem Bundestagsbeschluss will die Koalition Transferleistungen »gerechter und treffsicherer« machen. Übersetzt: fordern statt fördern. Wer nicht pariert, wird sanktioniert – noch stärker als zuvor. Dazu passt: Wer arbeiten kann, muss seine Arbeitskraft »im maximal zumutbaren Umfang« einsetzen, verlangen die Koalitionäre. Ackern um jeden Preis – sprich: zum Billiglohn, bestenfalls ohne Tarifvertrag, ohne betriebliche Mitbestimmung. Das ist längst nicht alles.

Künftig fällt die Karenzzeit für mühsam Erspartes weg, Freibeträge für Schonvermögen sinken. Stichwort: Wohnkosten. Vom ersten Tag des Leistungsbezugs an gelten strenge Mietobergrenzen. Überschreitet die Miete die festgelegte Grenze, »drohen sofortige Kürzungen, ohne Übergangsfrist und ohne Kostensenkungsverfahren«, kritisierte der Deutsche Mieterbund (DMB) am Donnerstag. Ferner sollen Leistungsberechtigte etwaige Mietrechtsverstöße rügen und gegen Immobilienhaie juristisch vorgehen. Völlig realitätsfern – und ein Abwälzen der Verantwortung »auf Mieter in prekären Lebenslagen«, weiß der DMB. Nicht nur das. Mietern drohe, dass sie etwa durch Eigenbedarfskündigungen ihre Unterkunft verlieren, wohnungslos werden, betonte die Präsidentin vom Sozialverband VdK, Verena Bentele, am Donnerstag.

Ohne Wohnung zu sein interessiert Kanzler Friedrich Merz nicht. Der Ex-Blackrock-Aufsichtsratschef hatte während des Wahlkampfes von einem »Einsparpotential« beim Bürgergeld im zweistelligen Milliardenbereich getönt. Einige Wochen später nur noch von fünf Milliarden Euro – jetzt seien es einige hunderttausend Euro. Auch das eine »dreiste Lüge«, so Cansin Köktürk (Die Linke) in einem Statement. Bereits 2028 koste der Umstieg auf Grundsicherung mehr, als er einspare, »unter anderem aufgrund des höheren Personalbedarfs«, erklärte die sozialpolitische Fraktionssprecherin weiter.

Fakten, die Totalverweigerer sozialer Standards beiseitewischen. Etwa Kapitalverbände und ihre parlamentarischen Schleppenträger von der AfD. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) verlangt »weitere Reformen«, schwadroniert von »Eigenverantwortung und Fairness im Sozialstaat«. Abgeordnete der Rechten titulierten das Bürgergeld als »Migrantengeld«, fordern Unterstützung nur noch »für Deutsche«.

Fest steht: Die Grundsicherung wird keine Jobs, keine Wohnungen, keine Kitas schaffen. Nichts. Dafür viel verschärfen: Existenzängste, soziale Not – und den Hass auf Arme. Oder: neue deutsche Härte.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Ähnliche:

  • Etwa 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche sind auf Leistungen na...
    Sebastian Gollnow/dpa
    23.02.2026

    Regierung schürt Klima der Angst

    Anhörung zur »neuen Grundsicherung« im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Klare Worte zu Verschärfungen und Stimmungsmache erwartet
  • Politik des Bundeskabinetts: Ohne Obdach auf anderthalb Quadratm...
    Joko/imago
    22.10.2025

    Stadtbild

    Pläne aus Koalitionsausschuss: Wohnungslos per Gesetz. Sozialverbände fordern Stopp geplanter Vollsanktionierung samt Streichung von Unterkunftskosten für Bürgergeldbezieher. AfD für Sanktionsverschärfung
  • Angewiesen auf Almosen: Menschen kaufen in einem »Tafelladen« üb...
    Bernd Weißbrod/dpa
    29.08.2022

    »Das ist nicht nur Symbolpolitik«

    Sozialverbände, Mieterbund und Tafel wollen Bundesregierung Forderungen nach Entlastungen vorlegen. Ein Gespräch mit Ursula Engelen-Kefer

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!