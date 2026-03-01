Gegründet 1947 Donnerstag, 5. März 2026, Nr. 54
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.03.2026, Seite 16 / Sport
Fußball

Einfach weniger ausgeben

Düsseldorf. Die Kaderkosten der 36 Vereine im deutschen Profifußball werden gedeckelt. Künftig dürfen die Klubs maximal 70 Prozent ihrer relevanten Einnahmen für Personalausgaben aufwenden. Das haben die Erst- und Zweitligisten auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballiga in Düsseldorf beschlossen. Die Kaderkostenregel wird ab der kommenden Saison schrittweise eingeführt und ab der Spielzeit 2028/29 vollständig umgesetzt. Sie orientiert sich an den für die internationalen Klubwettbewerbe geltenden UEFA-Finanzregularien. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

