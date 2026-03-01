Kein Flickwerk
Madrid. Trainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Halbfinale des spanischen Pokals an Atlético Madrid gescheitert. Der Titelverteidiger aus Katalonien gewann zwar im heimischen Camp Nou das Rückspiel mit 3:0 (2:0), konnte aber trotz der starken Leistung die 0:4-Pleite aus dem Hinspiel nicht wettmachen. Barças Marc Bernal brachte die Flick-Elf in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Raphinha per Foulelfmeter auf 2:0. Ein weiterer Treffer von Bernal ließ den Tabellenführer der Primera División hoffen. Doch Atlético rettete sich mit einer starken Abwehrleistung ins Finale. (dpa/jW)
