Madrid. Trainer Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona im Halbfinale des spanischen Pokals an Atlético Madrid gescheitert. Der Titelverteidiger aus Katalonien gewann zwar im heimischen Camp Nou das Rückspiel mit 3:0 (2:0), konnte aber trotz der starken Leistung die 0:4-Pleite aus dem Hinspiel nicht wettmachen. Barças Marc Bernal brachte die Flick-Elf in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Raphinha per Foulelfmeter auf 2:0. Ein weiterer Treffer von Bernal ließ den Tabellenführer der Primera División hoffen. Doch Atlético rettete sich mit einer starken Abwehrleistung ins Finale. (dpa/jW)