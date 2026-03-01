Düsseldorf. Die Deutsche Fußballiga trennt sich von ihrem Namen und wird zur Bundesliga. Ab der kommenden Saison wird die Benennung des Ligaverbands und der Ligaorganisation an die Wettbewerbsmarke angeglichen und von DFL e. V. bzw. DFL GmbH in Bundesliga e. V. bzw. Bundesliga GmbH geändert. Das haben die 36 Erst- und Zweitligavereine auf ihrer Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. (dpa/jW)