Krieg im Nahen Osten
Ohne Kommentar
Auch im kurdisch dominierten Nordosten Syriens hinterlässt der Krieg der USA und Israels gegen Iran Spuren. So schlug am Mittwoch eine abgefangene iranische Rakete unweit des Flughafens von Kamischli ein.
