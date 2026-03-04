Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.03.2026, Seite 16 / Sport
Biathlon

Finger gebrochen

Kontiolahti. Nach den enttäuschenden Olympischen Winterspielen geht die Saison der deutschen Biathleten zunächst ohne Justus Strelow weiter. Der 29jährige muss auf den Weltcup in dieser Woche im finnischen Kontiolahti verzichten, weil er sich einen Finger gebrochen hat. Bei den Frauen fehlt Anna Weidel, sie ist erkrankt. Durch die zwei Ausfälle sowie den Rücktritt von Franziska Preuß gehen in Finnland nur je fünf Männer und Frauen des DSV an den Start. (dpa/jW)

