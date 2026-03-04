Mailand/Cortina. Kurz vor den paralympischen Winterspielen in Italien haben knapp 200 deutsche Para-Athleten an die Bundesregierung appelliert, die Förderung des paralympischen Spitzensports im Bundeshaushalt 2027 zu erhöhen. Es müsse das Ziel sein, mindestens 200 Förderplätze zu finanzieren und mehrjährig abzusichern.

Insgesamt 196 haben die Erklärung unterzeichnet – darunter die viermalige Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster (Para Ski Alpin) oder die zweimalige Weltmeisterin Anja Wicker (Para Ski nordisch). »Wer paralympische Athletinnen und Athleten fördert, investiert nicht nur in Medaillen, sondern in Inklusion, Sichtbarkeit und Chancengerechtigkeit. Jetzt ist der Moment zu handeln«, sagte Elena Semechin, zweifache Paralympics-Siegerin im Schwimmen. (dpa/jW)