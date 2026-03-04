»Militarisierung der Gesellschaft und ihre Gefahren«. Vortrag und Diskussion mit Rolf Gössner zum Schwerpunkt »Notstandsgesetze und mögliche Grundrechtseingriffe«. Donnerstag, 5.3., 19 Uhr. Ort: Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1 a, Braunschweig. Veranstalter: Friedensbündnis »Wege zu einer Kultur des Friedens«

»Anti-Atom-Demonstration«. 50 Organisationen rufen auf: Keine Atommüll-Transporte von Jülich und Garching nach Ahaus. Uranfabriken in Gronau und Lingen stillegen. Freitag, 7.3., 11.30 Uhr. Ort: Rathaus Ahaus. Veranstalter: Aktionsbündnis »Münsterland gegen Atomanlagen«

»Ein Glück heißt Akkordeon«. Liederabend mit Gina Pietsch und Frauke Pietsch anlässlich des 100. Geburtstags der 2021 verstorbenen Sängerin und Antifaschistin Esther Bejarano. Freitag, 7.3., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin