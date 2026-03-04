Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.03.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Militarisierung der Gesellschaft und ihre Gefahren«. Vortrag und Diskussion mit Rolf Gössner zum Schwerpunkt »Notstandsgesetze und mögliche Grundrechtseingriffe«. Donnerstag, 5.3., 19 Uhr. Ort: Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1 a, Braunschweig. Veranstalter: Friedensbündnis »Wege zu einer Kultur des Friedens«

»Anti-Atom-Demonstration«. 50 Organisationen rufen auf: Keine Atommüll-Transporte von Jülich und Garching nach Ahaus. Uranfabriken in Gronau und Lingen stillegen. Freitag, 7.3., 11.30 Uhr. Ort: Rathaus Ahaus. Veranstalter: Aktionsbündnis »Münsterland gegen Atomanlagen«

»Ein Glück heißt Akkordeon«. Liederabend mit Gina Pietsch und Frauke Pietsch anlässlich des 100. Geburtstags der 2021 verstorbenen Sängerin und Antifaschistin Esther Bejarano. Freitag, 7.3., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!