Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.03.2026, Seite 2 / Ausland
Nahostkonflikt

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
IMAGO/Anadolu Agency
Durch israelische Bomben wurde 2023 auch die historische Große Moschee von Gaza-Stadt schwer beschädigt. Jetzt beginnen Freiwillige mit der Rettung der wertvollen Bücher, die die Angriffe überstanden haben.

