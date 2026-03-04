Karina Hessland/REUTERS Für den hier hinterrücks von den Nazis ermordeten KPD-Führer Ernst Thälmann wurde 1953 in der Gedenkstätte Buchenwald eine Gedenkplatte angebracht (bei Weimar, 6.4.2025)

Als Enkelin eines Kommunisten, der das KZ Buchenwald überlebte, ­führen Sie Schulklassen durch das Gelände. Welche Erfahrungen ­machen Sie dabei?

Ich mache die Rundgänge überwiegend mit Schulklassen aus Hessen, weil ich selbst aus Frankfurt bin, und überwiegend auf den Spuren meines Großvaters Karl Vögtel, der sieben Jahre lang Häftling in Buchenwald war. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit, fragen nach und setzen sich mit dem Ort auseinander. Auf dem Gelände der Gedenkstätte gibt es leider immer wieder Leute, die sich unbeobachtet fühlen und sich beispielsweise vor den alten Verbrennungsöfen mit Hitlergruß fotografieren. In den Gästebüchern werden Hakenkreuze gemalt. 99 Prozent der Übergriffe und Angriffe kommen von Rechtsaußen.

Die aktuelle Debatte dreht sich dagegen um Aktionen und Kritik der Palästina-Solidaritätsbewegung.

Dazu muss ich sagen: Es gibt kein pauschales Verbot des Tragens einer Kufija. Wenn eine Schülerin mit palästinensischen Wurzeln ein solches Tuch trägt, würde ich ihr nie sagen, sie müsse das ablegen. Deswegen ärgert mich auch diese Kampagne so …

Die Kampagne »Kufiyas in Buchenwald«. Sie fordert das Ende eines solchen Verbots und bereitet eine Aktion zum kommenden Jahrestag der Befreiung vor, dem 11. April.

Diese Bildungseinrichtung macht an 364 Tagen im Jahr antifaschistische Basisarbeit. Durch die Kampagne wird es meiner Ansicht nach so dargestellt, als würde die Gedenkstätte den Schwur von Buchenwald verraten. Und alles macht sich an einem einzigen Vorfall fest, als eine Person letztes Jahr beim Gedenktag ein Hausverbot bekommen hatte. Sie hatte als Mitglied der »K. O.« (Kommunistische Organisation, jW) den Angriff aus Gaza auf Israel vom 7. Oktober 2023 gefeiert.

Ist eine offene Thematisierung des Völkermords in Gaza in der Gedenkstätte nicht denkbar?

Sobald das aus der Schulklasse kommt, diskutieren wir das und ordnen es gemeinsam ein. Ich zähle mich auch zu den mit Palästina solidarischen Menschen. Aber am Tag des Gedenkens geht es vor allem darum, die wenigen noch überlebenden Häftlinge zu schützen.

Wovor?

Das sind traumatisierte Menschen. Ein Beispiel: Naftali Fürst war als 12jähriger auf dem Todesmarsch von Auschwitz nach Buchenwald und ist dort im Januar 1945 angekommen. Heute lebt er in Israel, hat 60 Jahre lang seinen Schwur befolgt, nie wieder Deutsch zu sprechen und nie mehr hierherzukommen. Seit 20 Jahren aber kommt er zu den Feierlichkeiten zur (Selbst-)Befreiung und geht in Schulklassen. Seine Enkelin war mit ihrem zweijährigen Sohn in einem der Kibbuzim, die am 7. Oktober überfallen wurden. Sie hat überlebt, weil sie sich verstecken konnte. Ihre Schwiegereltern nicht. Diesen Konflikt in die Gedenkstätte tragen zu wollen ärgert mich auch deswegen so, weil ich denke, wir haben echt andere Probleme in diesem Land.

Was sind diese Probleme?

Protestieren könnte man vor dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, das fast jeden deutschen Rüstungsexport genehmigt. Oder die AfD: Am 4. Juli findet in Erfurt deren Bundesparteitag statt, auf den Tag genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Parteitag in Weimar. Wenn man sich antifaschistisch in Thüringen engagieren will, sollte der Schwerpunkt die Verhinderung des AfD-Parteitags sein.

Die Aktivisten sagen: Damals wurde ein Völkermord durch Deutsche verübt, und heute unterstütze eine deutsche Regierung wieder einen.

Das kann ich nachvollziehen. Aber dann sollte der Demonstrationsort nicht die Gedenkstätte Buchenwald am Jahrestag der Befreiung sein, sondern der Sitz der Bundesregierung. In diesem Jahr ist der Widerstand Themenschwerpunkt in der Gedenkstätte. Bei der Eröffnung der Veranstaltungsreihe ging es um Nohra, das erste KZ in Thüringen. Dort saßen ausschließlich Kommunisten ein. Ich fürchte, die von der Kufija-Kampagne bekommen gar nicht mit, was hier alles stattfindet.

Ist das eine Einladung, öfter vorbeizukommen?

Eine Einladung, auch diese Veranstaltungen mal zu besuchen. Ich habe mir diese Kampagne angesehen und wüsste gern, wann und wo deren angekündigte Konferenz stattfinden soll. Da würde ich gern mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das gilt für alle, die auf der Basis der Menschenrechte stehen und den Schwur von Buchenwald so interpretieren, dass wir heute alles daran setzen müssen, die Nazis aufzuhalten.