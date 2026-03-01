Bonn. Dank einer starken Aufholjagd haben die deutschen Basketballer das zweite Duell mit Kroatien in der WM-Qualifikation gewonnen. Der Welt- und Europameister setzte sich in Bonn nach Verlängerung mit 91:89 (77:77, 41:50) durch und nahm damit Revanche für das 88:93 in Zagreb am Freitag. Deutschland hat nun eine Siegbilanz von drei zu eins und den Einzug in die nächste Gruppenphase damit so gut wie sicher. Zwischenzeitlich lag die deutsche Mannschaft mit 15 Punkten hinten, drehte dann aber doch noch rechtzeitig auf. Die ersten drei Mannschaften der Vierergruppe erreichen die nächste Gruppenphase. (dpa/jW)